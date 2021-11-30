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Один человек погиб и двое пострадали в ночном ДТП на Киевском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ночном ДТП на Киевском шоссе
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 5-й километр Карта всех событий

Минувшей ночью на Киевском шоссе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около двух часов ночи. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

— В другом автомобиле такси пострадал 9-месячный малыш, в поездке мама беспечно держала его на руках, безопасность ребенка никак не была обеспечена. В результате аварии ребенок с переломом ноги был доставлен в больницу, — говорится в сообщении ГИБДД.

На второго таксиста составлен административный протокол за несоблюдение требований к перевозке детей.

— В отношении собственника транспортного средства вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое также предусмотрена статьей 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» — прим. «ВМ», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД призвали водителей не останавливаться посередине проезжей части, особенно на крупных магистралях в ночное время, так как это опасно для жизни.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили травмы разной степени тяжести.

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