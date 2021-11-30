Синоптик Цыганков предупредил о сильной гололедице в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильная гололедица ожидается в ближайшие несколько дней в Москве. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Сейчас штормовое предупреждение сохраняется до вечера, с прохождением холодного фронта и усилением 22—25 метров в секунду. Для Москвы показатель в 23 метра в секунду считается опасным, — сообщил синоптик.

По словам Цыганкова, эти погодные изменения связаны с проходящим циклоном.

— Самая высокая температура была в семь утра, около плюс 7,5 градуса. В ночь уже до минус 5 градусов. Вся вода будет замораживаться, что приведёт к сильной гололедице, — заключил Цыганков.

Как утверждает синоптик, осадки и минусовая температура ожидаются и завтра. А дальше опять пойдет в плюс, который затем сменится минусом. Таким образом, погода в первые десять дней зимы будет довольно неустойчивой, передает RT.

30 ноября сообщалось, что около полуночи в столицу пришел Генуэзский циклон «Бенедикт».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом.