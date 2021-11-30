«Захотел покататься»: 18-летний парень угнал машину со спящим на заднем сиденье владельцем

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

В столице молодой парень угнал оставленную с включенным двигателем машину. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», 30 ноября около 4 утра на Дмитровском шоссе полицейские остановили машину, за рулем которой находился 18-летний Иван К. (имя изменено — прим. «ВМ»).

Парень привлек внимание правоохранителей из-за езды с выключенными фарами. Документов на машину у Ивана не оказалось.

На вопрос чья это машина, молодой человек ответил, что шел по улице, увидел машину с включенными двигателем и без присмотра. Тогда, по его словам, он «захотел покататься» по городу, сел в авто и поехал.

По данным Telegram-канала SHOT, в салоне «угнанной» машины спал ее владелец со своим другом. Оба мужчины были настолько пьяны, что не заметили происходящего. Сам Иван людей на заднем сиденье также не заметил.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что минувшей ночью на Киевском шоссе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Среди пострадавших 9-месячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.