На Украине перестал работать второй энергоблок Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

Второй энергетический блок украинской Запорожской атомной электростанции во вторник, 30 ноября, подключили к энергосистеме после планового ремонта, однако во время испытаний на объекте сработала электрическая защита, и он снова перестал работать. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

— В 05:47 (06.47 по московскому времени) 30 ноября 2021 года после завершения планового среднего ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07:47 (08:47 по московскому времени) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причины отключения.

Уточняется, что в настоящее время на Украине работает пять энергоблоков станции. Никаких замечаний к работе оборудования у специалистов не имеется. Радиационный фон в районе АЭС также соответствует норме, передает РИА Новости.

17 ноября бывший украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль заявил, что украинская атомная энергетика находится в опасности. По его словам, энергоблоки на АЭС страны работают с большой загрузкой. Он предположил, что это может закончиться большой трагедией для Украины.