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Спасатель рассказал, как вести себя в условиях штормовой погоды

Ирина Игнатенко

Общество
Спасатель рассказал, как вести себя в условиях штормовой погоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ливень, штормовой ветер и гололедица, которые ожидаются в столичном регионе в ближайшие сутки, могут представлять реальную угрозу для жизни. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как нужно действовать в условиях непогоды.

Он отметил, что в подобных погодных условиях стоит пересмотреть свои планы и максимально сократить выходы на улицу, передает «Радио 1».

Если возможности остаться дома нет, для передвижения по городу лучше использовать не частный, а общественный транспорт. При передвижении пешком стоит держаться подальше от деревьев и строительных лесов.

Он также отметил, что если шквал застает на улице, стоит забежать в ближайшее здание и переждать приступ непогоды.

До этого сообщалось, что 30 ноября в Москве ожидается сильный дождь, может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Дождь будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду. Погодные условия ухудшатся из-за надвигающегося на город циклона «Бенедикт».

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