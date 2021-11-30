Три сотрудника Роспотребнадзора предстанут перед судом по делу о взятке

Фото: pixabay

Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении трех сотрудников местного управления Роспотребнадзора, которые обвиняются в получении взятки. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, перед судом предстанут начальник отдела, его заместитель и главный специалист отдела защиты прав потребителей. В 2016–2020 годах они получили свыше 3,5 миллиона рублей в виде взяток от представителей коммерческих организаций. За эти деньги злоумышленники обещали свое покровительство, которое в том числе проявлялось в отсутствии проверок.

Впоследствии чиновников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

— Уголовные дела направлены в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — заключила Григорьева.

В понедельник, 29 ноября, суд запретил ссылки на аниме-сериал «Загадка истории дьявола» (Akuma no Riddle — прим. «ВМ»). Иск о запрете данного аниме в суд подал прокурор. В качестве его обоснования указывалось, что размещенный в интернете сериал содержит информацию, вредную для психики, нравственности и духовного развития несовершеннолетних.