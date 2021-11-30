Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи проголосовали за благоустройство парка «Покровское-Стрешнево»

Евгений Белоусов

Город
Москвичи проголосовали за благоустройство парка «Покровское-Стрешнево»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Голосование, посвященное благоустройству природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» завершилось в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 198 493 человека.

Участникам проекта нужно было ответить на восемь вопросов о том, что они хотели бы видеть на обновленной территории парка. Большинство горожан поддержали благоустройство территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса парка. В рамках благоустройства будут заменено оборудование на детских площадках. Кроме того, предусматривается открытие в парке пунктов проката спортивного инвентаря. За это проголосовали 79 процентов пользователей.

Столько же людей проголосовали за благоустройство территории около 5-го и 6-го Иваньковского прудов, возле которых планируют организовать систему сбора отходов. Чуть меньше участников проекта поддержали сооружение уличного кинотеатра на берегу 3-го Иваньковского пруда — 76 процентов.

Также 75 процентов проголосовали за реставрацию главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево.

Кроме того, в парке благоустроят родниковую зону и установят новые фонари, чтобы минимизировать влияние на биоритмы животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что сотрудники Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» за 2021 год выявили более двух десятков ветхих и незаконно возведенных строений на охраняемых природных территориях столицы. Всего было обнаружено 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строений на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Москворецкий» и других.

Читайте также:
Парки Активный гражданин Благоустройство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утопить американцев

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте