Москвичи проголосовали за благоустройство парка «Покровское-Стрешнево»

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Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Голосование, посвященное благоустройству природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» завершилось в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 198 493 человека.

Участникам проекта нужно было ответить на восемь вопросов о том, что они хотели бы видеть на обновленной территории парка. Большинство горожан поддержали благоустройство территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса парка. В рамках благоустройства будут заменено оборудование на детских площадках. Кроме того, предусматривается открытие в парке пунктов проката спортивного инвентаря. За это проголосовали 79 процентов пользователей.

Столько же людей проголосовали за благоустройство территории около 5-го и 6-го Иваньковского прудов, возле которых планируют организовать систему сбора отходов. Чуть меньше участников проекта поддержали сооружение уличного кинотеатра на берегу 3-го Иваньковского пруда — 76 процентов.

Также 75 процентов проголосовали за реставрацию главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево.

Кроме того, в парке благоустроят родниковую зону и установят новые фонари, чтобы минимизировать влияние на биоритмы животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что сотрудники Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» за 2021 год выявили более двух десятков ветхих и незаконно возведенных строений на охраняемых природных территориях столицы. Всего было обнаружено 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строений на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Москворецкий» и других.