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В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Украиной по транзиту газа

Полина Долганова

Политика
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Украиной по транзиту газа
Фото: Администрация президента РФ

Тема транспортировки газа на Украину в настоящее время является вторичной. В первую очередь топливо необходимо продать. Такое мнение во вторник, 30 ноября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что данный вопрос стоит адресовать компании «Газпром».

— Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь уточнил, что пока Газпром не примет соответствующих решений по данному вопросу, тема транзита будет оставаться вторичной.

Глава украинской компании «Нефтогаз» Юрий Витренко во вторник, 30 ноября, сообщил, что нет «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа. По словам Витренко, в настоящее время никаких переговоров по этой теме с российской стороной не ведется. Он также выразил сожаление по поводу того, что участие «Нефтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» не дает Украине возможности приостановить данный процесс.

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