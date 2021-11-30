«Артист на сцене должен быть трезвым»: Волочкова — о пьяном скандале с Биланом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зрители приходят на выступление артиста, чтобы увидеть его красоту и насладиться выступлением, а не смотреть на его «пьяные загоны». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила экс-прима Большого театра, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, комментируя концерт певца Димы Билана в Казахстане, где музыкант появился на сцене в нетрезвом состоянии.

По мнению Волочковой, употреблять горячительные напитки никто не запрещает звездам, но делать это нужно не перед концертом, а в свободное от работы время:

— Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде — это что-то из мира фантастики.

По мнению собеседницы «ВМ», не является оправданием для Билана и то обстоятельство, что он выступал на закрытом частном мероприятии:

— А какая разница? Я не разделяю зрителя по статусам, ведь это тот же зритель и та же сцена, на которую он выходит, и не имеет значения, кооператив это или большой концерт. Мое мнение однозначно негативное о подобных ситуациях.

Волочкова также напомнила, что Билан выступал на ее юбилейном концерте в Кремле и тогда все обошлось без «алкогольных эксцессов»:

— Когда я праздновала свое 35-летие в Кремле, Дима вышел и спел красиво, все было чудесно, мы даже интегрировали некоторые мои номера под его песни. То есть выступать он без пьянки может. Да и дело не в нем одном, просто артист на сцене должен быть трезвым — это уважение в первую очередь к самому себе.

Ранее в Сети появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой. Зрители предположили, что Билан «обдолбанный».

Позже певец Дима Билан выложил на своей странице в Instagram видео с извинениями за свое выступление на свадьбе в Казахстане. Он признался, что напился и теперь ему стыдно.