Столичные парки временно закрыли из-за штормового предупреждения

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением московские парки временно закрылись для посетителей. Об этом сообщается на официальных сайтах парков и их страницах в социальных сетях.

— Парк культуры и отдыха «Сокольники» закрыт в связи с поступлением информации о штормовом предупреждении, — говорится на странице парка «Сокольники» в социальной сети «ВКонтакте».

Подобные сообщения опубликовали музей-заповедник «Царицыно», Измайловский парк культуры и отдыха и Парк Горького.

— Сегодня парк закрыт в связи со штормовым предупреждением, — сообщается на странице парка «Царицыно» в социальной сети «ВКонтакте».

До этого стало известно, что Московский зоопарк приостановил работу для посетителей из-за усиления порывов ветра в городе. О восстановлении работы зоопарка сообщат дополнительно. Соответствующее решение примут на основе сведений о погоде в столице.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.