Московский зоопарк временно закрыли для посетителей из-за ухудшения погоды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Столичный зоопарк приостановил работу для посетителей из-за усиления порывов ветра в городе. Об этом заявили в пресс-службе зоосада во вторник, 30 ноября.

О восстановлении работы зоопарка сообщат дополнительно. Соответствующее решение примут на основе сведений о погоде в столице.

— Уважаемые посетители! В связи с поступившим штормовым предупреждением об ОЯ № 127 (ожидается сильное усиление юго-западного ветра с порывами 20–25 м/с) наш зоопарк временно закрывается для посетителей, — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Также утром 30 ноября температура воздуха в Москве составила 7,5 градуса тепла. В городе зафиксирован рекорд температуры для 30 ноября за последние 47 лет.

Также мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей об ухудшающейся погоде в столице. Мэр уточнил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.