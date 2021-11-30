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Названы десять районов Москвы с наибольшим числом дорожных камер

Виктория Сикерина

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Названы десять районов Москвы с наибольшим числом дорожных камер
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий

Около пяти тысяч камер дорожного видеонаблюдения установлено в столице. Исследователи картографической компании «2ГИС» рассказали, в каких районах города фиксирующих приборов больше всего.

По информации геосервиса, наибольшее число дорожных видеокамер расположено в Тверском, Таганском и Пресненском районах Москвы — 154, 115 и 105 соответственно.

В Тверском районе установлено втрое больше камер, фиксирующих нарушения правил парковки машин, чем камер на скорость. Здесь таких приборов больше, чем в любом другом районе города.

Однако в Пресненском районе столицы количество дорожных видеокамер на скорость превышает количество камер на парковку. Их здесь насчитывается 48 и 33 соответственно.

В топ-10 также входят следующие районы: Раменки, Даниловский, Дорогомилово, Можайский, Хамовники, Митино и Сосенское. Количество фиксирующих дорожные нарушения приборов здесь варьируется от 72 до 99.

12 ноября сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения Правил дорожного движения (ПДД) с помощью новых камер. Они вмонтированы в балку на крыше патрульных машин Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

28 сентября в Москве установили первую камеру, которая измеряет шум.

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