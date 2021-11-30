Выставка «Метро — диалектика бесконечного» открылась в Москве

Фото: Пресс-служба Мосметростроя

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Выставка «Метро — диалектика бесконечного», посвященная 90-летию со дня основания Мосметростроя, открылась на станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» и Центре профориентации Московского метрополитена.

Посетители экспозиции с помощью фотографий, в том числе и архивных, узнают историю строительства метрополитена города с 30-х годов по настоящее время. Здесь и мощь тоннелепроходческих механизированных комплексов, и труд метростроевцев, и уникальные технологии строительства.

Во второй части экспозиции ученики архитектурной студии «ФА-САД» представят футуристические проекты станций в виде макетов, чертежей, нового прочтения схемы подземки. Так, макеты станций «Чайковская» и «Абстракционизм» продемонстрируют не только концепцию архитектурного оформления, но и функциональные и технические особенности.

— Московский метрополитен в сознании людей уже давно не просто транспорт. Это целая культура, предмет восхищения и изучения. То, что выдает сознание и творческие способности детей, удивляет не только нас, строителей, но и проектировщиков и архитекторов. Поэтому для нас было важно транслировать детские работы более широкой аудитории, — прокомментировал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Выставка продлится до 14 декабря, сообщает пресс-служба Мосметростроя.