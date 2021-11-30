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Дерипаска и Набиуллина вступили в спор на тему спроса и предложения

Полина Долганова

Экономика
Дерипаска и Набиуллина вступили в спор на тему спроса и предложения
Фото: YouTube / Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и бизнесмен Олег Дерипаска во вторник, 30 ноября, подискутировали на тему спроса и предложения на форуме «Россия зовет!».

По словам Дерипаски, спрос и предложение — это две кривые линии. Первую из них Банк России «все время двигает вниз», полагая, что точка равновесия также сдвинется.

Дерипаска отметил, что в стране необходимо эффективнее обеспечивать предложение, потому как при нынешних ставках регулятора никакого роста предложения быть не может.

Набиуллина в свою очередь отметила, что никаких споров на эту тему нет.

— Просто инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос, — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

В ответ на это Дерипаска отметил, что предложение в российской экономике можно стимулировать за счет более дешевых кредитов.

29 ноября Центробанк РФ предложил создать новый тип банковского вклада. Речь идет о депозите для самых бедных граждан. Сумма такого вклада будет ограниченной, а процентная ставка — жестко привязанной к ключевой или к уровню инфляции. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова. Каждый малоимущий сможет открыть только один такой вклад.

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