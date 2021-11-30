Экс-игрок сборной России оценил шансы Месси на «Золотой мяч» в 2022 году

Фото: instagram.com/leomessi

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы аргентинского футболиста Лионеля Месси получить «Золотой мяч» в 2022 году. Он отметил, что многие футболисты составят ему конкуренцию в борьбе за эту награду.

— Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе, он проходит не очень удачно. Время покажет, как у него будет получаться, сможет ли он выйти на свой уровень и опять выиграть «Золотой мяч», — отметил Булыкин в комментарии НСН.

По мнению Булыкина, и в этом году награду должен был получить другой футболист — Роберт Левандовский из Польши. Он показывает отличную игру на протяжении долгого времени.

За «Золотой мяч» в будущем, по словам эксперта, могут побороться норвежский футболист Эрлинг Холанн и нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии журнала France Football. Он получил седьмой «Золотой мяч» в карьере. Ближайшего преследователя он обошел всего на 33 очка, передает Nation news.

До этого «Барселона» поздравила Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча».