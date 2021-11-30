Доктор Мясников объяснил, почему может простить измену

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о своем отношении к изменам. Он признался, что смог бы простить своей супруге неверность.

— Я бы простил измену. Я надеюсь, что мне не приходилось, но я неоднократно на эту тему думал. Я с детства примерял ситуацию родителей на себя, — признался врач в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Мясников рассказал, что его родители развелись из-за измены отца. Мать впоследствии жалела о своем решении, но вернуться к бывшему мужу ей не позволяла гордость.

— Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастными несколько человек. Отца, меня, себя. Мне было очень непросто жить между двумя родителями, — сказал доктор. — Эта тема прошлась по мне катком.

Александр Мясников был женат дважды. В первый раз он женился на четвертом курсе медицинского института, но брак быстро распался. Во второй раз он женился на Наталье, с которой познакомился на светском мероприятии. В 2012 году она стала учредителем «Клиники доктора Мясникова». У Александра двое детей — сын Леонид и внебрачная дочь Полина.

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