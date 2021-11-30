Лавров сообщил о переброске вооружения НАТО к российским границам

Фото: МИД РФ

НАТО начало перебрасывать военную технику к границе России. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров во вторник, 30 ноября, в ходе встречи с коллегой из Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.

Лавров отметил, что к российским рубежам стягивается в том числе американское и британское вооружение.

— Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине, на линии соприкосновения в Донбассе, аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов, — заявил министр иностранных дел России.

По его слов, Запад провоцирует Украину на антироссийские настроения. Лавров выразил мнение, что Киев может в любой момент «сорваться на военные авантюры», что и создаст прямую угрозу национальной безопасности России, передает РИА Новости.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские военные каждую неделю фиксируют полеты десятков разведывательных самолетов и беспилотников НАТО у своих границ.

В ведомстве уточнили, что еженедельно российские средства объективного контроля выявляют у границ РФ свыше 50 военных самолетов НАТО.