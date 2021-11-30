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В МИД заявили, что НАТО испытывает Россию на прочность

Полина Долганова

Политика
В МИД заявили, что НАТО испытывает Россию на прочность
Фото: Скриншот видео youtube-канала Military Wolf

Российские военные каждую неделю фиксируют полеты десятков разведывательных самолетов и беспилотников НАТО у своих границ. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ (МИД).

В ведомстве уточнили, что еженедельно российские средства объективного контроля выявляют у границ РФ свыше 50 военных самолетов НАТО.

— НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

При этом в МИД уточнили, что все ответные меры, которые принимает российская сторона, являются адекватными.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает сознательные провокации со стороны Запада в Черном море.

30 ноября Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты со всех сторон окружили Россию военными базами и пытаются нагнать военную истерию.

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