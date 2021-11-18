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МИД России указал на сознательные провокации Запада в Черном море

Иван Юминов

Политика
МИД России указал на сознательные провокации Запада в Черном море
Фото: Twitter / USNavy

Россия наблюдает сознательные провокации со стороны Запада в Черном море. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 18 ноября.

— Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется Wag the Dog — «Хвост виляет собакой», — приводит слова Лаврова сайт Кремля.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

18 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ России. Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил глава государства.

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