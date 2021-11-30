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Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ

Полина Долганова

Политика
Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты со всех сторон окружили Россию военными базами и пытаются нагнать военную истерию. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия, — цитирует главу МИД РИА Новости.

18 ноября Лавров заявил, что Россия наблюдает сознательные провокации со стороны Запада в Черном море.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

10 ноября военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров.

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