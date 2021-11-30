Путин рассказал об испытании в России нового гиперзвукового оружия

Фото: Администрация президента РФ

В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

— Мы сейчас испытали, и успешно. И с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования: гиперзвуковые, девять Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут, — цитирует его слова РИА Новости.

3 ноября Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования ракета точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Также в ноябре Владимир Путин отметил, что показатель оснащения современной военной техникой Военно-морского флота (ВМФ) России должен превысить 70 процентов к 2027 году.

По словам лидера государства, в 2025–2027 годах долю нового оснащения противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) систем обороны доведут более чем до 80 процентов.

Позже президент России сообщил, что при разработке новой государственной программы вооружений важно учитывать основные мировые тенденции. По его словам, акцент следует сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов, а также новейших систем разведки навигации связи и управления.