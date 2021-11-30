Суд вынес приговор восьми гражданам Таджикистана по делу о разбойных нападениях на бизнесменов

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Мособлсуд вынес приговор в отношении восьми граждан Таджикистана, которые обвинялись в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей столицы и Подмосковья. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, шестеро подсудимых были членами вооруженной преступной банды, которая совершала налеты на частные дома бизнесменов. При нападениях они использовали огнестрельное, газовое и травматическое оружие, угрожая своим жертвам расправой в случае неповиновения. Общий ущерб от их действий оценивается в 11,5 миллиона рублей.

Злоумышленники были задержаны еще в 2014 году. В зависимости от степени участия в преступлениях в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Хищение огнестрельного оружия» и «Участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях».

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заключила Григорьева.

До этого сообщалось, что Измайловский суд Москвы признал виновным экс-схиигумена Сергия (в миру — Николая Романова), который обвиняется по статьям «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Склонение к совершению самоубийства».