Путин призвал Украину наладить отношения с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Киеву следует наладить отношения с Москвой, чтобы никто не испытывал угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября.

— Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

Если обе страны будут искренне к этому стремиться, то никто не будет испытывать угроз, приводит слова Путина сайт Кремля.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.