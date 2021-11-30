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Доктор Мясников рассказал о своей невестке из Молдавии

Анастасия Колоскова

Общество
Доктор Мясников рассказал о своей невестке из Молдавии
Фото: Youtube / Россия 1

Телевизионный врач Александр Мясников рассказал, что избранницей его сына стала девушка родом из Молдавии.

По словам медика, он «очень переживал» из-за того, какой любовный выбор сделает его наследник. Но тот отнесся к поиску спутницы жизни ответственно. Женой Мясникова-младшего стала уроженка Молдавии, профессия которой также связана с медициной.

Врач признался, что это пришлось ему по душе, так как, по его словам, медицинской династии Мясниковых уже без малого 200 лет, пишет радио Sputnik.

До этого Александр Мясников рассказал о своем отношении к изменам. Он признался, что смог бы простить своей супруге неверность. Врач объяснил, что его родители развелись из-за измены отца по инициативе матери. Она впоследствии пожалела о своем решении, однако не вернулась к бывшему мужу из-за гордости. По словам Мясникова, этот разрыв сделал несчастными и родителей, и его самого, пройдя по нему «катком».

Александр Мясников был женат дважды. В первый раз он женился на четвертом курсе медицинского института, но брак быстро распался. Его второй избранницей стала Наталья, с которой познакомился на светском мероприятии. В 2012 году она стала учредителем «Клиники доктора Мясникова». У Александра двое детей — сын Леонид и внебрачная дочь Полина.

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