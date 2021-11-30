Обязательную вакцинацию для студентов и пожилых введут в Челябинской области

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Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре во вторник, 30 ноября.

— Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет, — говорится в документе.

Проведение прививок первым компонентом должно быть организовано до 20 декабря, а вторым — до 10 января 2022 года. Никакого наказания данным категориям граждан за отказ от вакцинации не предусмотрено, приводит слова главы регионального Минздрава Юрия Семенова сайт Роспотребнадзора.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.