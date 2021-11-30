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Луна не даст посмотреть мощный метеорный поток в декабре

Дарья Чентаева

Общество
Луна не даст посмотреть мощный метеорный поток в декабре
Фото: pixabay.com

Луна не позволит землянам наблюдать один из самых мощных метеорных потоков в текущем году – Геминиды, пик которого будет в ночь на 14 декабря. Об этом 30 ноября сообщили в Московском планетарии.

По словам специалистов планетария, Луна будет близка к новолунию, которое состоится 19 декабря, поэтому создаст значительные помехи для наблюдения метеоров в течение всей ночи.

Отмечается, что сами метеоры Геминид белые и яркие и могут падать очень часто.

— В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон, — сообщили в планетарии.

Астрономы относят Фаэтон к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами, потому что у него нет ни комы (то есть газопылевого облака, окружающего ядро), ни хвоста, передают РИА Новости.

19 ноября было опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет. Оно длилось 3 часа 28 минут. В Роскосмосе сообщили, что это затмение было «почти полным», так как в тень Земли зашла почти вся Луна. Большая часть лунного диска вследствие этого приобрела красноватый оттенок. К сожалению, москвичи не могли увидеть затмение, так как Луна находилась под горизонтом.

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