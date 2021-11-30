Путин выразил желание увидеть в политике России молодых и перспективных патриотов

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Перспективная и патриотичная молодежь должна появится в различных сферах, а в особенности на российской политической сцене. Такое желание выразил президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе форума «Россия зовет!».

Лидер государства отметил, что в стране очень много целеустремленных и талантливых молодых людей.

— Что бы мне хотелось, чтобы на политической сцене и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись бы амбициозные, патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты ее развития находили их. Имели бы силы, творческие силы, для реализации поставленных задач, — заявил Путин.

Он добавил, что именно таким он видит будущее России, цитирует слова президента РИА Новости.

Помимо этого, в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин признался, что его в особенности беспокоит демографический спад в стране. Лидер государства отметил, что эта проблема уже обрела системообразующий масштаб.

Также президент РФ рассказал, что новые меры поддержки граждан могут быть введены исходя из имеющихся возможностей.