Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин выразил желание увидеть в политике России молодых и перспективных патриотов

Виктория Сикерина

Общество
Путин выразил желание увидеть в политике России молодых и перспективных патриотов
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Перспективная и патриотичная молодежь должна появится в различных сферах, а в особенности на российской политической сцене. Такое желание выразил президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе форума «Россия зовет!».

Лидер государства отметил, что в стране очень много целеустремленных и талантливых молодых людей.

— Что бы мне хотелось, чтобы на политической сцене и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись бы амбициозные, патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты ее развития находили их. Имели бы силы, творческие силы, для реализации поставленных задач, — заявил Путин.

Он добавил, что именно таким он видит будущее России, цитирует слова президента РИА Новости.

Помимо этого, в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин признался, что его в особенности беспокоит демографический спад в стране. Лидер государства отметил, что эта проблема уже обрела системообразующий масштаб.

Также президент РФ рассказал, что новые меры поддержки граждан могут быть введены исходя из имеющихся возможностей.

Читайте также:
молодежь Владимир Путин Политика
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утопить американцев

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте