Путина встревожил наблюдаемый в России демографический спад

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин признался, что его в особенности беспокоит демографический спад в стране. Об этом он сообщил во вторник, 30 ноября, в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

— Эта проблема приобрела системообразующий экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, — цитирует его слова ТАСС.

25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавируса оказывает влияние на выполнение планов по увеличению численности населения страны. Властям, как уточнил он, следует иметь четкий план действий, который позволит вернуть их на значения до пандемии, а также обеспечит рост числа граждан.

Также на форуме «Россия зовет» Владимир Путин рассказал, что новые меры поддержки граждан могут быть введены исходя из имеющихся возможностей. России, по его словам, следует сохранять ответственный подход в макроэкономической сфере. Стране удалось первой из крупнейших экономик мира нормализовать бюджетную политику в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заверил лидер.

Помимо этого, президент России предупредил, что мир сейчас входит в очередную волну пандемии COVID-19 на фоне высокого инфляционного давления. Рост цен вызван целым комплексом причин, наложившихся друг на друга, заключил лидер государства на форуме «Россия зовет».