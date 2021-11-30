Более 13 миллионов объектов недвижимости переоценят в Подмосковье

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В ближайшие несколько лет в Московской области переоценят более 13 миллионов объектов недвижимости. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

— Государственная кадастровая оценка земельных участков в Подмосковье пройдет в 2022 году и охватит 4,1 миллиона земельных участков, а 9,1 миллиона подмосковных объектов капитального строительства переоценят в 2023 году, — рассказала министр.

По ее словам, названные такие сроки проведения кадастровой оценки обусловлены законодательством. Наталья Адигамова отметила, что на основании результатов оценки будут рассчитываться налоги за земельные участки в 2024 году, а за объекты капитального строительства — в 2025.

Министр добавила, что до этого кадастровая оценка в регионе проводилась в 2018 году. Она охватила 12,3 миллиона объектов: 3,9 миллиона земельных участков и 8,4 миллиона объектов капитального строительства.

За прошедшие годы количество объектов недвижимости увеличилось на 900 тысяч.

До этого стало известно, что сотрудники Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» за 2021 год выявили более двух десятков ветхих и незаконно возведенных строений на охраняемых природных территориях столицы.