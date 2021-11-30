Мобильная дедовщина: кто из абонентов лишится безлимитного интернета

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Российские операторы связи при отказе от опции безлимитного интернета не могут самостоятельно переводить своих клиентов на новые тарифные планы, так как это нарушает ранние договоренности клиента с компанией. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники Султансаид Муратчаев.

Крупнейшие российские мобильные операторы прекратили подключать новых абонентов к безлимитному интернету, сообщило издание Forbes. Ограничения актуальны для новых клиентов «Билайна», «МегаФона», МТС и Tele2. После заключения договора на обслуживание, по информации СМИ, абонентам не будет предоставлен неограниченный трафик. При этом «Билайн» и «МегаФон» подтвердили изменения в линейке тарифов. Tele2 давно не предоставляет новым клиентам безлимитный интернет. В МТС отметили, что безлимит доступен только на двух тарифах: ежемесячный платеж по ним превышает 2 тысячи рублей.

— Оператор сам не может менять тариф. Здесь есть такая особенность, что если вы согласились на какие-то условия по тарифному плану, то, пока вы его не смените, платите за те услуги, которые были оговорены. Так, например, многие люди не меняют старые тарифы, потому что у них по ним есть безлимиты, — сказал эксперт.

Также он отметил, что крупнейшие компании вряд ли откажутся от безлимитных тарифов, оставив только несколько из них с высоким ежемесячным платежом по ним. Это не выгодно операторам. Сегодня есть и другие компании связи, у которых за 500 рублей в месяц можно получить полный безлимит. И это будет способствовать переходу клиентов к этим операторам.

— Поэтому, думаю, по высокой стоимости безлимит вряд ли будут предоставлять. Если вы достигаете какого-то определенного количества мегабайт в месяц, операторы, не обговаривая это с абонентом, могут искусственно занижать скорость на безлимитных тарифах. Безлимиты — условность, — заключил Муратчаев.

До этого врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Дина Меркулова рассказала «ВМ» о том, насколько безопасен для здоровья длительный «симбиоз» человека и телефона, действительно ли гаджет может приводить к развитию болезней.