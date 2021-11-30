Мобильная дедовщина: кто из абонентов лишится безлимитного интернета
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Российские операторы связи при отказе от опции безлимитного интернета не могут самостоятельно переводить своих клиентов на новые тарифные планы, так как это нарушает ранние договоренности клиента с компанией. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники Султансаид Муратчаев.
Приложение «Инвестиционный портал Москвы» за год скачали более 7,5 тысячи раз
Крупнейшие российские мобильные операторы прекратили подключать новых абонентов к безлимитному интернету, сообщило издание Forbes. Ограничения актуальны для новых клиентов «Билайна», «МегаФона», МТС и Tele2. После заключения договора на обслуживание, по информации СМИ, абонентам не будет предоставлен неограниченный трафик. При этом «Билайн» и «МегаФон» подтвердили изменения в линейке тарифов. Tele2 давно не предоставляет новым клиентам безлимитный интернет. В МТС отметили, что безлимит доступен только на двух тарифах: ежемесячный платеж по ним превышает 2 тысячи рублей.
— Оператор сам не может менять тариф. Здесь есть такая особенность, что если вы согласились на какие-то условия по тарифному плану, то, пока вы его не смените, платите за те услуги, которые были оговорены. Так, например, многие люди не меняют старые тарифы, потому что у них по ним есть безлимиты, — сказал эксперт.
Также он отметил, что крупнейшие компании вряд ли откажутся от безлимитных тарифов, оставив только несколько из них с высоким ежемесячным платежом по ним. Это не выгодно операторам. Сегодня есть и другие компании связи, у которых за 500 рублей в месяц можно получить полный безлимит. И это будет способствовать переходу клиентов к этим операторам.
— Поэтому, думаю, по высокой стоимости безлимит вряд ли будут предоставлять. Если вы достигаете какого-то определенного количества мегабайт в месяц, операторы, не обговаривая это с абонентом, могут искусственно занижать скорость на безлимитных тарифах. Безлимиты — условность, — заключил Муратчаев.
До этого врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Дина Меркулова рассказала «ВМ» о том, насколько безопасен для здоровья длительный «симбиоз» человека и телефона, действительно ли гаджет может приводить к развитию болезней.