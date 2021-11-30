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Путин заявил о необходимости создания единой мировой системы безопасности

Виктория Сикерина

Общество
Путин заявил о необходимости создания единой мировой системы безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Единая система безопасности, разработанная с учетом интересов разных государств, эффективнее, чем отдельные союзы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе форума «Россия зовет!».

Лидер государства отметил, что конкуренция на мировой политической арене сейчас только растет.

— Соперничество приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию. Мы всегда выступали за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения, — передает РИА Новости слова Владимира Путина.

До этого президент России посчитал важным ведение диалога с США по стратегической стабильности. Москва и Пекин, как уточнил он, обмениваются делегациями и проводят совместные военные учения. Двусторонние отношения являются значительным фактором стабильности в мире.

Также Владимир Путин рассказал, что в России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью девять Махов

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