Стало известно, какие мероприятия готовят для петербуржцев к Новому году

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петерурга рассказали, какая программа ждет горожан во время новогодних каникул.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что на праздники в городе будет организовано больше 350 событий, более 200 из них пройдут не в центре, а на окраинах города. Часть праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Самое значимое событие зимних каникул — открытие катка на Конюшенной площади. В настоящее время завершаются необходимые технические мероприятия для открытия ледовой площадки.

Сосредоточением новогоднего настроения станет ярмарка на Манежной площади. Для юных горожан на площади установят двухъярусную карусель и фотозону. Также здесь будут размещены стилизованные под средневековье торговые ларьки. В зоне общественного питания жители и гости города смогут продегустировать различные блюда, передает издание «Невские новости».

Праздничное оформление города завершат 20 декабря. Всего установят более 3800 элементов декора, на Дворцовой площади поставят живую ель.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Петербург может вырасти в новогодние дни.