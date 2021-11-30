Режим работы маршрутов и остановок в Ново-Переделкине изменится с 1 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В районе Ново-Переделкино на западе Москвы с 1 декабря изменится режим работы маршрутов и остановок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, будут объединены маршруты автобусов 5 и 316. Вместо участков улиц Шолохова и Скульптора Мухиной они будут следовать в обе стороны через метро «Новопеределкино» и Чоботовскую улицу. Помимо этого автобусы станут заезжать к платформе Переделкино. Для проезда по улице Шолохова пассажиром следует воспользоваться автобусом 343.

— Организуется новая остановка «Река Алешинка» для автобусов 316, 343, 497, 550 и 812, на Лукинской улице, у дома 4, при движении в сторону Чоботовской улицы, между остановками «Платформа Переделкино» и «Лукино», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

1/2 Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы» 2/2 Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

До этого сообщалось, что 20 ноября в Москве запустили новую маршрутную сеть наземного городского транспорта «Магистраль» в Центральном и Южном административных округах. Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев рассказал подробнее об этих изменениях.