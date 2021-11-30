«Оно лежало без дела»: грабитель украл 30 старинных книг и скрипку в Подмосковье

Фото: Скриншот с видео МВД России

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск Карта всех событий

Правоохранители закончили расследование дела в отношении жителя Нижегородской области, который похитил более 30 антикварных книг из подмосковного частного дома. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, обвиняемый проводил ремонтные работы в частном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе. В отсутствие хозяев он похитил свыше 30 антикварных книг и журналов, а также старинную скрипку, бронзовый подсвечник, церковную утварь и амбарный замок.

Хозяин дома узнал о краже только через полгода после случившегося.

— Мой отец, священник, всю жизнь занимался коллекционированием икон и букинистики. Это его наследие. Плохие люди воспользовались тем, что оно лежало без дела. Пропажу обнаружил через полгода после случившегося, — рассказал потерпевший.

Видео: МВД России

В сентябре полиция задержала подозреваемого в краже.

— При обыске в доме задержанного обнаружили и изъяли часть похищенного антиквариата. Выяснилось, что остальное он успел продать через интернет-сайт объявлений, — заключила Волк.

Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование в отношении 26-летней Эвелины Фадеевой, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве за 100 тысяч рублей.