СК завершил расследование дела о продаже младенца в Москве за 100 тысяч рублей

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование в отношении 26-летней Эвелины Фадеевой, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве за 100 тысяч рублей. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

– В ходе предварительного следствия женщина признала вину и пояснила, что причиной совершенного преступления послужило ее нежелание воспитывать своего ребенка, а также тяжелое материальное положение. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, – сказала собеседница «ВМ».

До этого сообщалось, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал Фадееву до 22 января 2022 года.

По версии СК, Фадеева решила продать своего новорожденного малыша, чтобы обогатиться. Для этого она разместила объявление в интернете.

В ходе переписки с предполагаемыми покупателями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей. Для совершения сделки подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку. В этот момент ее и задержали.

При этом, как стало известно «ВМ», с чужими детьми девушка была готова посидеть за скромные 200 рублей в час. Напомним, своего ребенка задержанная родила всего 10 дней назад, 13 ноября.

В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает, его поместили в медицинское учреждение.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».