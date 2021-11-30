Диетолог рассказал, какие продукты приводят к быстрому набору веса

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Диетолог Алексей Ковальков рассказал, употребление каких продуктов приведет к быстрому наору веса.

По его словам, многие люди отказываются от употребления жиров, потому что бояться потолстеть. Но опасаться нужно не жиров, а углеводов. Именно они приводят к быстрому набору веса.

Норма углеводов в сутки для человека, ведущего обычный образ жизни, составляет от 110 до 150 граммов в сутки.

— Нужно избегать быстрых углеводов, которые поднимают уровень сахара в крови, изнашивают поджелудочную железу и приводят к развитию сахарного диабета: пирожных, тортов, сладостей, — пояснил он в комментарии Nation News.

Диетолог добавил, что углеводы накапливаются в печени в виде гликогена. Когда запасы переполнены, то они трансформируются в жиры.

До этого диетолог Гинзбург рассказал, кому опасно злоупотреблять чаем. По словам специалиста, не стоит часто пить чай гипертоникам и людям, имеющим проблемы со сном. Теин, содержащийся в чае, может оказывать на человека возбуждающее действие, приводить к повышению артериального давления