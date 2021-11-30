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«Кто он такой?»: Рудковская резко ответила Лозе на призыв запретить артистам хвастаться богатством

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Кто он такой?»: Рудковская резко ответила Лозе на призыв запретить артистам хвастаться богатством
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Если люди зарабатывают большие деньги, но при этом платят налоги и не нарушают законы, они имеют полное право выставлять свою роскошную жизнь напоказ. Так музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала призыв певца Юрия Лозы запретить артистам в России хвастаться богатством.

По ее словам, никто не может мешать человеку демонстрировать общественности «свою статусность».

— Если люди зарабатывают хорошо и платят налоги государству, то почему они не могут выставить свою роскошную жизнь на всеобщее обозрение? Мы в каком веке живем, чтобы предлагать подобные запреты? — сказала Рудковская в беседе с «Вечерней Москвой». — Пусть лучше запрещают пропаганду наркотиков, использование нецензурных выражений. А роскошь здесь при чем?

Рудковскую особенно возмутил тот факт, что подобный призыв прозвучал из уст исполнителя легендарного шлягера «Плот». Продюсер, по ее словам, не воспринимает всерьез заявления Лозы и считает, что музыкант «не тем занимается».

— А вообще, Лоза кто такой, чтобы предлагать подобные запреты? Для меня Лоза не авторитет вообще. Это раз! Второе: он постоянно что-то предлагает — свои бредовые идеи. Ему тогда надо в Госдуму идти. Но удивительно то, что его слова постоянно потом начинают активно цитировать. Это очень странно. Он был прекрасным музыкантом и певцом. И ему стоит именно этим заниматься, но точно не поправками к закону, — заключила собеседница «ВМ».

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что российские артисты не должны хвалиться своим богатством, приведя в пример Китай, где власти намерены запретить местным знаменитостям демонстрировать роскошь в социальных сетях.

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