Каштаны, ярмарки и QR-коды: как Европа готовится к Рождеству

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Европа уже начала готовиться к празднованию Рождества, но не во всех странах посетить традиционную рождественскую ярмарку будет просто. В связи с опасениями по поводу очередной волны ковида после массовых гуляний ряд стран ввел ограничения или вовсе закрыл новогодние базары для посетителей.

Жители Чехии, Германии, Италии, Испании, Англии и Франции в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как их страны готовятся к Рождеству.

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Сквозной эфир. 30 ноября

— Если в России смотрят перед Новым годом фильм «С легким паром», то в Чехии все смотрят «Морозко», но в чешском дубляже. Прага активно готовилась к рождественским ярмаркам, но в этом году за день до открытия правительство приняло решение их закрыть. Одну из ярмарок на площади Мира успели открыть, но позже из-за ковидных ограничений ее закрыли. На главной площади стоят елка, торговые домики, но ничего не работает. Можно подойти и сфотографироваться. Мы надеемся, что правительство вернет нам Рождество, — рассказала гид-переводчик из Праги Ульяна Формина.

В Германии, напротив, ярмарки уже открыты. Правда, посещать их могут не все. По словам Ирины Родионовой, IT-специалиста из Берлина, в этом году базары заработали раньше: с 22 ноября, тогда как прежде они начинали принимать посетителей с 1 декабря.

—У нас не все ярмарки доступны для жителей, — отметила она. — Есть такие, куда можно пойти только вакцинированным или переболевшим. Есть одна ярмарка, куда пускают с ПЦР-тестом. В некоторых местах нужно показать два документа: и справку о вакцинации, и ПЦР-тест. Все немцы этого ждали, и на ярмарку стоят очереди. В Берлине она работает, а в Саксонии и Баварии базары закрыты на неизвестный срок.

По словам Ирины, главное отличие немецкой ярмарки — уникальная продукция. В Берлине посетители могут попробовать оленину и медвежатину, купить вязаные шапки и рукавицы, попить горячего глинтвейна.

Создатель SMM-агентства из Италии Кейт Финит рассказала о том, что в Милане рождественские ярмарки работают в обычном режиме.

— 90 процентов рынков находится на воздухе, и в Милане на входе не проверяют документы, как и два года назад — до ковида. Никаких новых правил нет, и количество людей на рынке никто не контролирует. Итальянцы этому очень рады. У нас начался постковид. Люди стали чаще выходить из дома, — рассказала местная жительница.

Она отметила, что главные товары на итальянской ярмарке — продовольственные. Причем 80 процентов из них приготовлены в этом регионе. У посетителей особой популярностью пользуются испанская сладость чуррос — выпечка, покрытая сахарным сиропом.

Елена Прекрасная, переводчик из Англии, рассказала, что ярмарки там заработали с 15 ноября. Помимо базара, на площадях установлены специальные фотозоны, где можно сделать снимки с Санта-Клаусом, а на самих ярмарках можно купить сувениры в виде оленей, изделия ручной работы, а также вкусности из Италии, Франции и Португалии.

В Испании ярмарки работают полным ходом, причем прийти туда можно без ПЦР-теста и справки о вакцинации. Проживающая там Полина Воронина, менеджер Instagram, рассказала, что испанцы на рождественских базарах покупают сладости, пьют глинтвейн, едят жареные каштаны и хамон. Одно из ковидных правил, которое следует соблюдать, — это ношение масок.

Юрий Вагин, врач-психотерапевт из Франции, рассказал, что в Париже с ковидными ограничениями все строго: рождественские ярмарки открылись, но попасть на них можно или по QR-коду, или по ПЦР-тесту, который действует только 24 часа. Основные товары на прилавках рождественской ярмарки — это еда. Главное блюдо парижской ярмарки — жареный молодой картофель с мясом, а основное домашнее блюдо на Рождество — дары моря: гребешки, мидии, устрицы и креветки.

В Подмосковье праздничные базары начнут принимать посетителей с 1 декабря. Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возобновлении в столице уличных праздников.