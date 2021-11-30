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Автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 92-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Загорелся автомобиль в правой полосе движения. Затруднено движение по двум полосам, — говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.

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