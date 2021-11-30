Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 92-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Загорелся автомобиль в правой полосе движения. Затруднено движение по двум полосам, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.