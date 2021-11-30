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Эрмитажная кошка Серафима теперь охраняет Петропавловскую крепость

Дарья Чентаева

Общество
Эрмитажная кошка Серафима теперь охраняет Петропавловскую крепость
Фото: www.instagram.com/spbmuseum/

На службу в Петропавловскую крепость и собор наймут новую кошку для ловли мышей и крыс. Об этом сообщила пресс-служба Музея истории Санкт-Петербурга.

В пресс-службе отметили, что осенью умерла кошка Капитолина, которая самоотверженно охраняла Петропаловскую крепость больше 20 лет. Теперь там будет работать Серафима, которая раннее жила в Эрмитаже.

Видео: Telegram-канал ТАСС

Директор арт-пространства «Республика кошек», ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева во вторник, 30 ноября передаст кошку Серафиму Музею истории Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал ТАСС.

12 октября сообщалось, что Кота Осю, пропавшего из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, вернули обратно.

Сотрудники музея в поисках животного запустили кампанию в СМИ и социальных сетях. Крик о помощи «облетел весь город», и Осю вернули в музей.

Ося, являющийся старшим музейным котом учреждения, пропал 8 октября в саду Фонтанного дома. Из описания следовало, что он «рыжий, крупный, спокойный, кастрирован», ему около 16 лет.

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