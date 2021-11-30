Праздничную иллюминацию и гирлянды на новогодних елках в Подмосковье начнут включать с 1 декабря

Фото: «Вечерняя Москва»

Праздничная иллюминация и гирлянды на новогодних елках начнут работать в муниципалитетах Московской области с 1 декабря. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба комитета по туризму региона.

— С 1 декабря муниципалитеты Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» открывают новогодний сезон, они все будут украшены в едином стиле. <…> Первые мероприятия состоятся уже завтра, 1 декабря, — говорится в сообщении.

В первую очередь праздничную иллюминацию и огни на елках включат в Березовой роще в Дмитровске, центральном в долгопрудненских парке культуры и отдыха и парке «Березовая роща», в деревне Путилково и поселке Отрадное (городской округ Красногорск), на площади возле ДК «Яуза» в Мытищах, в клинском новом парке на набережной реки Песочной, а также в парках Егорьевска и в саду дворца культуры города Озеры.

В пресс-службе отметили, что в некоторых парках региона приступит к работе «Почта Деда Мороза». Так, отправить послание зимнему волшебнику можно в парках «Сестрорецкий» и «Березовый» в Клину, в торговом парке «Отрада», на площади у дома культуры «Белая дача» и «Силикат» в Котельниках, в Демиховском и «Соболевском» домах культуры в Орехово-Зуевском городском округе, пишет агентство городских новостей «Москва».

18 ноября в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.