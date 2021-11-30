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Срок действия ПЦР-тестов сократили в России до 48 часов из-за «омикрона»

Иван Юминов

Общество
Срок действия ПЦР-тестов сократили в России до 48 часов из-за «омикрона»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Срок действия ПЦР-тестов ограничат в России до 48 часов из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

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