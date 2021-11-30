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Движение на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД затруднено из-за остановки поезда

Дарья Чентаева

Город
Движение на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД затруднено из-за остановки поезда
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
подъезд 1, 1, 6-й Новоподмосковный переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Из-за остановки поезда на станции Беговая Московской железной дороги (МЖД) затруднено движение электричек на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— На Белорусском направлении и МЦД-1 в сторону Москвы затруднено движение из-за остановки поезда на станции Беговая, — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что сейчас остановившийся поезд отправился самостоятельно. ЦППК совместно с МЖД делает все возможное для скорейшего восстановления графика движения поездов.

В пресс-службе магистрали добавили, что ряд пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений курсирует по маршруту с задержкой до 30 минут.

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что маршруты трех трамваев временно задерживались на севере столицы из-за наклонившегося на контактную сеть дерева.

По данным ведомства, дерево задело контактную сеть в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева. Из-за этого задерживались трамваи № 23, 30 и 31.

Их маршруты были временно изменены. Вскоре движение восстановили.

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