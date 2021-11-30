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Крупное ДТП произошло на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Крупное ДТП произошло на юге Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Россия, Москва, Липецкая улица, 40 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное столкнулись семь автомобилей. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, крупное ДТП произошло в районе дома 40 на Липецкой улице. На место происшествия прибыли оперативные службы.

— Затруднено движение в сторону центра, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение также затруднено на 92-м километре внешней стороны МКАД. Там правой полосе движения загорелся автомобиль.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.

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