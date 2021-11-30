Столичные коммунальщики приступили к противогололедной обработке дорог и тротуаров

Фото: Пелагия Замятина, «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

Сотрудники Комплекса городского хозяйства проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что работы могут повторить, если будет такая необходимость.

Особое внимание уделяется подходам к остановкам транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, объектам социальной сферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворам.

На опасных участках МКАД и в ТиНАО коммунальщики организовали дежурство тягачей.

В пресс-службе напомнили, что за минувшие сутки в городе местами выпало до 40 процентов месячной нормы осадков. В настоящее время в столице столбики термометров показывают минус два градуса, в связи с чем есть риск образования гололедицы.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие несколько дней в столице ожидается сильная гололедица.