Парапсихолог рассказала, как привлечь богатство и удачу в 2022 году

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Эзотерик и парапсихолог Екатерина Вишнякова рассказала, какие приметы помогут добиться успехуа в наступающем 2022-м году.

Как привлечь богатство в 2022 году

Для этого ритуала вам понадобятся лист бумаги и карандаш, ручка или фломастер. Нарисуйте на листе треугольник, в центре которого денежный знак в виде доллара ($). Это изображение разместите на своей входной двери: так вы привлечете богатство в дом, где оно и останется.

А для того, чтобы преумножить финансы, эксперт рекомендует сделать себе денежный талисман.

— Возьмите купюру большого номинала и положите ее в карман. Встретьте новый год с этой купюрой, а потом переложите ее в кошелек, — советует Вишнякова.

Необходимо хранить купюру в течение всего года, она привлечет к вам денежную энергию.

Как привлечь любовь в 2022 году

Если вы одиноки и хотите обрести настоящую любовь, в новогоднюю ночь наденьте аксессуар красного цвета. Так вы привлечете внимание Голубого Водяного Тигра, который покровительствует в 2022-м году. Именно он поможет вам обрести вторую половину. По словам специалиста, главное — не переусердствовать: Водяной Тигр не очень любит яркие цвета, передает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали об особенностях детей, рожденных в год Голубого Водяного Тигра.

По словам специалистов, появившиеся на свет в следующем году девочки с самого раннего возраста будут проявлять активность. Юных «тигриц» следует отдать в спортивные секции, где бы они могли выплескивать избытки энергии.

Рожденные в следующем году мальчики не доставят своим родителям слишком много хлопот в подростковом возрасте. Они будут отличаться ранимостью, нежностью и заботой.