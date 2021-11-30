Ученый предсказал Москве неспокойные предзимья в ближайшие годы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предзимья в столице в ближайшие несколько лет часто будут отличаться перепадами температуры и давления, а также сильными ветрами. Об этом рассказал доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.

— Так как все это происходит после нестандартного тепла, надо понимать, что это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Сегодня в Москве очень хороший пример грядущей погоды. Предзимья будут не спокойными, а вот такими: ветер, дождь, снег, гололедица, — приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, межсезонье будет приносить жителям и все проблемы, которые встречаются при резких колебаниях давления. Павел Константинов убежден, что к подобной погоде «надо привыкать».

Он добавил, что адаптироваться к новым условиям нужно и городским коммунальным службам. Им следует своевременно реагировать на изменения погоды, ухаживать за зелеными насаждениями и увеличивать прогностические инструменты.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку из последствий непогоды в городе.