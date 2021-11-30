Минфин США выступил за давление на Россию из-за ситуации на границе Украины

Фото: Минобороны РФ

Минфин США считает уместным оказать финансовое давление на Россию из-за якобы наращивания военного присутствия на границе с Украиной. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен во вторник, 30 ноября.

— Я согласна. Это будет уместно, — приводит слова Йеллен РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразны» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.