Иммунолог заявил о возможности слияния двух штаммов в один гибридный

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Соединение штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» в организме человека может привести к возникновению нового варианта. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков во вторник, 30 ноября.

— Встреча двух штаммов, «дельты» и «омикрона», опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго. То есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются, — рассказал специалист.

Вероятность этого зависит от пути распространения новой мутации, уточнил он. Доминировать может либо «дельта», либо «омикрон», что сделает их встречу маловероятной, приводит слова Крючкова Ura.ru.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

1/3 2/3 3/3

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.