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Стоимость нефти марки Brent рухнула ниже 68 долларов за баррель

Иван Юминов

Экономика
Стоимость нефти марки Brent рухнула ниже 68 долларов за баррель
Фото: Unsplash

Мировые цены на нефть продолжили падение: стоимость топлива в ходе торгов снизилась на семь процентов.

Февральские фьючерсы на марку Brent подешевели на 7,05 процента, до 68,06 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов WTI упала на 7,26 процента, до 64,89 доллара за баррель, отмечает РИА Новости.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам к изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась на «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.

29 ноября вице-премьер России Александр Новак рассказал, что обеспеченность страны запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы.

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